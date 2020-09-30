 رئيس المجلس الأوروبي عن تركيا: جميع الخيارات مطروحة لحماية مصالح الاتحاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي عن تركيا: جميع الخيارات مطروحة لحماية مصالح الاتحاد

شارل ميشيل
شارل ميشيل
بروكسل - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 1:00 م

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات ضد تركيا.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي قبيل قمة الاتحاد المقرر عقدها يومي 1 و2 أكتوبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وأوضح ميشيل في رسالته: "هدفنا هو توفير مساحة لحوار بناء مع تركيا لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وضمان الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا شاركت تركيا بشكل بناء".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي "لا تزال جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".


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