رغم أزمة جائحة كورونا، تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في سبتمبر الجاري بواقع 108 آلاف شخص، مقارنة بشهر أغسطس السابق له.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الأربعاء في مدينة نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل بلغ هذا الشهر 847ر2 مليون عاطل، بزيادة قدرها 613 ألف عاطل مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وبحسب البيانات، بلغ معدل البطالة في سبتمبر الجاري 2ر6%.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة أن عدد العمال الذين يعملون بدوام مختصر في ألمانيا تراجع في يوليو الماضي، حيث حصل 24ر4 مليون عامل على دعم من الدولة لتسوية الفارق في الرواتب الناجم عن إحالتهم للدوام الجزئي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الموظفين الذين تلقوا هذا الدعم في يونيو الماضي 6ر4 مليون موظف.

ووصل عدد متلقي إعانات الدوام الجزئي أعلى مستوى له في أبريل الماضي، حيث بلغ 95ر5 مليون موظف.