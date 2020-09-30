جنوب أفريقيا تطلق مزايدة بيع نطاقات الإنترنت فائق السرعة

تعتزم جنوب أفريقيا إطلاق المزايدة التي طال انتظارها لبيع نطاقات الإنترنت فائق السرعة بعد تأجليها لسنوات وهو ما يعطي دفعة لشركات الاتصالات في البلاد مثل فوداكوم جروب وإم.تي.إن جروب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيابيتسوي موديموينج رئيس هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب أفريقيا القول إن هذه الخطوة ستساعد في دعم الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات فائق السرعة مع تقليل تكلفة نقل البيانات.



وأضاف أن السعر الاسترشادي للترددات المطروحة يصل إلى 16ر1 مليار راند (69 مليون دولار).



كانت شركتا فوداكوم وإم,تي.إن وهما أكبر شركتين للاتصالات في جنوب أفريقيا تدعوان منذ وقت طويل لتوفير ترددات جديدة من أجل نمو سوقهما المحلية



كانت المحاولات الأولى لإطلاق المزايدة قد فشلت بسبب الخلافات بين الحكومة والهيئة المستقلة للاتصالات المكلفة بإدارة وتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، حول كيفية تنظيم المزايدة والجهة المستفيدة منها.