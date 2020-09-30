شرطة فرنسا تنفي وقوع انفجار: طائرة مقاتلة نفاثة وراء الصوت المسموع بالعاصمة

نفت شرطة باريس وقوع انفجار في العاصمة الفرنسية، موضحة أن الصوت المسموع كان اختراق طائرة مقاتلة نفاثة لحاجز الصوت.

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، أن سكان العاصمة وضواحيها اعتقدوا أن الصوت الذي أحدثته الطائرة يرجع ل​انفجار​ شديد، مضيفا أن شرطة باريس أوضحت بأن الصوت المسموع هو لاختراق الطائرة المقاتلة حاجز الصوت.

وأضاف الراديو أن الضجيج الذي سمعه السكان قبل الظهر بقليل، أثار العديد من ردود الأفعال والأسئلة على شبكات التواصل الاجتماعية، مما جعل مديرية الشرطة الفرنسية توضح من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا يوجد انفجار، وحثتهم إلى عدم شغل خطوط الطوارئ.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد اعلن في وقت سابق أن فرنسا في حرب ضد الإرهاب، وذلك بعد مرور يومين على الهجوم بالسلاح الأبيض أمام مقر المجلة الأسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة الفرنسية باريس الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.