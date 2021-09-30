المجلس القومي للمرأة يختتم حملة طرق الأبواب في شمال سيناء

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب تحت عنوان: "المرأة المصرية صانعة السلام"، والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة .

وأشارت إحسان دواد غالي، مقررة فرع المجلس بشمال سيناء، إلى أنه تم تنفيذ فعاليات الحملة وإقامة اليوم التفاعلي الثالث، اليوم الأربعاء، في حي الكرامة بالعرش.

وتناولت الفعاليات أنشطة المجلس القومي للمرأة واختصاصاته ودوره في مساندة ودعم المرأة المعيلة والمرأة الأشد احتياجا وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا.