بدء تطبيق التصريح الصحي على المراهقين لدخول السينما والمقاهي في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيتعين على المراهقين الفرنسيين تقديم التصريح الصحي لدخول دور العرض (السينما) والمقهى أو للنزهات المدرسية.

وقال الحكومة الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه من الممكن استمرار تطبيق هذا الإجراء حتى فصل الصيف المقبل وذلك حسب الوضع الصحي للوباء في فرنسا.

وكان نحو 12.3 مليون طالب و866.500 معلم قد عادوا في مطلع شهر سبتمبر الجاري إلى صفوفهم الدراسية في فرنسا، حيث تساهم المدارس المتوسطة والثانوية فى حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة دلتا.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم الوطنية الفرنسية بالبروتوكول "مستوى 2" (من أربعة مستويات) الذي يتيح لجميع الطلبة حضور الدروس شخصيا مع إلزامية وضع الكمامات فى الداخل، باستثناء التلاميذ الصغار في رياض الأطفال.