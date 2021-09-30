رئيس الوزراء الأردني: نتعاون مع مصر لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة للبنان

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استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللبناني، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأردني في بيروت وليد الحديد، وقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى جانب لبنان والحكومة والشعب اللبناني الشقيق.

من جهته، ثمن الرئيس اللبناني الذي حمل رئيس الوزراء رسالة خطية إلى الملك عبدالله الثاني، مواقف العاهل الأردني الداعمة للبنان في المحافل الدولية ومواجهته للتحديات.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس اللبناني دعم الملك عبدالله الثاني المستمر للبنان، وأن هناك العديد من الإجراءات التي سيتخذها الأردن بالتعاون مع الأشقاء في مصر لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة للبنان.