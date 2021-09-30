تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة تهنئة من الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أعرب «بايدن» عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود.



ولفت إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.