سيفكوفيتش: ارتفاع أسعار الطاقة يرجع أساسا إلى انتعاش الطلب بعد الجائحة

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قال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الأربعاء إن الارتفاع الحالي في أسعار الكهرباء والغاز يرجع بشكل رئيسي إلى انتعاش الطلب بعد الجائحة.

وأضاف أن هذا الاتجاه يتفاقم بسبب نقص غير عاد في المعروض.

وارتفعت أسعار الجملة للغاز الطبيعي منذ أشهر، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير، مع شعور المستهلكين بالآثار المترتبة على ذلك في العديد من البلدان.

وقالت إسبانيا إنها ترغب في إقامة منصة لشراء الغاز بشكل مشترك من أجل خفض الأسعار وذلك خلال اجتماع لوزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبى.

وأعرب عدد من المشرعين في الاتحاد الأوروبى من بين آخرين مؤخرا عن تشككهم في أن المورد الروسي، شركة جازبروم، رفضت حجز عمليات التسليم من خلال خطوط الأنابيب القائمة بالفعل.

والاتهام هو أن روسيا أرادت فرض التشغيل السريع لخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق من خلال فرض أسعار عالية للغاز.

وكان الكرملين أعلن الأحد أن جازبروم مستعدة نظريا لزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا.