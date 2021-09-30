جابت اللجنة التي شكلها مجلس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، قرية وادي فيران لحصر احتياجات أهالي القرية تمهيدًا لتطوير القرية، وذلك ضمن برنامج دمج أبناء القرى وتجمعاتها وتوفير فرص عمل لهم.

وترأس اللجنة مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، والدكتور جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء.

وعقدت اللجنة، عدة لقاءات مع أهالي القرية، للاستماع إلى مطالبهم، وحصر احتياجاتهم، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإدراج هذه الاحتياجات ضمن المشروعات المقرر تنفيذها ضمن برنامج تطوير القرية.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، إن مطالب مواطني القرية انحصرت بين التوسع في حفر أبار المياه لتوفير مياه الشرب والتوسع في الركعة الزراعية، وتوفير عدد من الصوب الزراعية، وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، وتوفير فصل عمل لأبناء القرية بالمصالح الحكومية.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللجنة حرصت على عقد لقاءات توعوية مكثفة، لتحقيق هدف الدولة في رفع مستوى أهالي القرية، من خلال توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى توفير ورفع كفاءة الخدمات التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة لتقديم خدمات تعليمية تتسم بالجودة، إضافة إلى تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وغيرها.

وتابع رئيس المدينة: «كما سيجري تنمية المحور ادالاقتصادي من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان القرية، وتوفير فرص عمل تليق بهم، ومنافذ لبيع منتجاتهم الزراعية، والحرف اليدوية الخاصة بهم».