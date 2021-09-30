تعتزم الحكومة الإيطاليا إنفاق 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صحفي القول إنه سيتم توزيع هذه الأموال من خلال شركة سيمست التابعة للدولة، وستدعم الشركات التي لديها استثمارات في التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الرقمية، والمشاركة في المعارض وتنمية التجارة الإلكترونية مع الدول الأخرى.



يذكر أن إيطاليا هي أكبر دولة مستفيدة من أموال حزمة الدعم الاقتصادي الأوروبية للتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ستحصل على حوالي 200 مليار يورو في صورة قروض ومنح خلال السنوات القليلة المقبلة.وقد حصلت إيطاليا على الدفعة الأولى من المساعدات بقيمة 9ر24 مليار يورو خلال الصيف الحالي.



وقالت شركة سيمست إن حوالي ربع مساعدات الشركات الصغيرة والمتوسطة لن ترد في حين أن الجزء الباقي سيكون في صورة قروض بفائدة ميسرة تبلغ حاليا 055ر0% سنويا. وتزيد نسبة المساعدات التي لن ترد إلى 40% من إجمالي الأموال للشركات في جنوب إيطاليا.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستثمر فيه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأموال الأوروبية والحكومية لتحفيز الاقتصاد في جنوب إيطاليا بطريقة أكثر استدامة. وسيتم توجيه حوالي 40% من أموال صندوق التعافي الأوروبي إلى جنوب إيطاليا.