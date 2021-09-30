رئيس هيئة نظافة القاهرة: العامل والفني أهم الآليات في إنجاز مهام الشوارع

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم الخميس، بالعاملين فى الورش الإنتاجية والهراسات، بقاعة الورش الإنتاجية بالهيئة، في منطقة الدراسة.



وأكد الشرشابي، أن العامل والفني من أهم آليات الهيئة فى إنجاز مهامها، موضحا أنهم أساس أي عملية تجميل وتشجير وإنارة ونظافة بكافة أحياء القاهرة.



وأثنى الشرشابي، خلال الاجتماع، على المجهود المبذول من جميع الفنيين بالأقسام المختلفة في جميع التكليفات التي تسند إليهم.



كما استمع إلى شكواهم ومتطلباتهم، ووجه الأجهزة المعنية بتنفيذها.



وفي نهاية الإجتماع، تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أعمال ورش النجارة، وتجهيز ما وجه به، لتطوير طريق المطار بمحور العروبة، مطالبا بالانتهاء من تلك الأعمال.