من هو فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان المنتظر؟

من المنتظر أن يشغل وزير الخارجية الياباني الأسبق، فوميو كيشيدا، منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد بعد فوزه، أمس الأربعاء، بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في انتخابات جرت بين أعضاء الحزب.



ومن المقرر تعيين كيشيدا رئيسا للوزراء بعد جلسة خاصة في البرلمان الياباني يوم 4 أكتوبر المقبل، يصوت فيها الأعضاء بالأغلبية له، خلفا ليوشيهيدي سوجا الذي انتهت ولايته بعد عام واحد فقط بسبب تلقيه انتقادات واسعة ضد منهج تعامله مع فيروس كورونا.



وسيضمن كيشيدل الأغلبية البرلمانية لأن حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يسيطر على أغلبية المقاعد في البرلمان.



وفاز كيشيدا بفارق ضئيل على منافسه الرئيسي، تارو كونو، وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، 256-255 في الجولة الأولى من تصويت أعضاء الحزب، بينما خسرت المرشحتان القومية سناء تاكايشي والليبرالية سيكو نودا.



وسيتعين على كيشيدا العمل سريعا لتحسين صورة الحزب المشوهة أمام الشعب الياباني، حيث من المقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في نوفمبر القادم.



* من هو "فوميو كيشيدا" الذي يقترب من رئاسة وزراء اليابان؟



1. يبلغ من العمر 64 عاما

2. كان جده ووالده ضمن أعضاء البرلمان.

3.تخرج في جامعة واسيدا المرموقة في طوكيو.

4. شغل منصب وزير الخارجية (2012-2017).

5. يبدو أكثر حذرا في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، مثل التفكير قبل إعطاء الحرية المثليين.

6. عاش عدة سنوات من طفولته في نيويورك مع عائلته.

7. يقول إنه عانى من العنصرية وكان ضحية لها خلال الدراسة في صغره، علمته العدل والإنصاف.

8. قضى فترة قصيرة في العمل المصرفي قبل عضوية مجلس النواب عام 1993.

9. شغل منصب وزير الدفاع لفترة وجيزة، ثم رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

10. وعد بخطة تحفيز مالي جديدة لتسريع الانتعاش بعد الوباء والحد من التفاوتات الاجتماعية.

11. متحمس لنزع الأسلحة النووية في العالم حيث ساهم في زيارة باراك أوباما إلى هيروشيما في عام 2016، لكن أيضا دافع عن سياسة اليابان المتمثلة في البقاء خارج معاهدة حظر الأسلحة النووية