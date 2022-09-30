ليبيا: الدبيبة يبحث تفعيل برامج التدريب العسكري مع بريطانيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامبسون، التعاون الفني بين وزارتي الدفاع في البلدين، حسبما ذكرت اليوم الخميس بوابة الوسط "الإخبارية الليبية .

وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، إلى تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وأمس الأربعاء، رست السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية، بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات.

وقالت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».

بدورها، ثمنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا»، وذلك بعد مشاركتها في حفل أُقيم على متن السفينة الحربية بحضور سفراء بريطانيا كارولين هورندال، وألمانيا ميخائيل أونماخت، وإيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.