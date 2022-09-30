 الناتو: دق طبول حرب نووية من جانب روسيا لن يحول دون مساندة أوكرانيا - بوابة الشروق
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الناتو: دق طبول حرب نووية من جانب روسيا لن يحول دون مساندة أوكرانيا

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 9:52 م
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن التحالف العسكري سيساند أوكرانيا "للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، مهما طال الوقت".

وقال ستولتنبرج في تصريحات له فى بروكسل إن "أوكرانيا لها الحق بالطبع في استعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة الآن من قبل القوات الروسية".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أن التقاعس ليس مخاطرة، إن عدم التحرك يمثل مخاطرة كبيرة".

وذكر ستولتنبرج: "إذا أوقفت روسيا القتال، سيكون هناك سلام. أما إذا أوقفت أوكرانيا القتال، فستختفي من الوجود، كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا".

وقال ستولتنبرج إنه إذا كان للناتو أن يقبل بخطوات الضم الروسية وبقيام روسيا بـ"دق طبول حرب نووية"، وأوقفنا دعم أوكرانيا، "فحينئذ سنقبل بالابتزاز النووي".

وقال إنه "يتعين على روسيا أن تعي أنه لا يمكن الانتصار أبدا في حرب نووية، ولا يجب خوضها أبدا". وقال إن استخدم الأسلحة النووية سيكون له "عواقب خطيرة على روسيا".

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