الرئيس التركي يقاضي سياسيا ألمانيا بسبب وصفه له بأنه «فأر صرف صحي»

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفجانج كوبيكي، بسبب وصف اردوغان بأنه "فأر صرف صحي "

وقال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في هيلديسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، الموالي لرجال الأعمال، قد وصف اردوغان بأنه "فأر صغير في الصرف الصحي"، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي. وردا على سؤال من قبل (د.ب.أ)، قال نائب زعيم الحزب إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "شبيجل" الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي "كان ينتقص من شأن الشخص المعني" و"هجوم غير قانوني على شرف شخص آخر".

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال كوبيكي اليوم الجمعة "حقيقة أن السيد اردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من تلك الإجراءات، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء". وأضاف أن فئران الصرف الصحي لطيفة، لكنها أيضا "ذكية ومراوغة".

وأضاف "على أي حال، اتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش".