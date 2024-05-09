ميدو: اعتراض الزمالك على وجود حكام تونسيين في نهائي الكونفدرالية ذكي للغاية

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علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على بيان الزمالك واعتراضه على وجود حكام تونسيين في تقنية الفيديو لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً يعلن خلاله الاعتراض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفيديو لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور":" الزمالك نجح في قراره بتقديم اعتراض على قرار تعيين حكام تونسيين، بيان ذكي للغاية وخاصة في هذا التوقيت".

أضاف:" هناك فرق ما بين القانون وبين الضغوط، وما يفعله الزمالك ذكي للغاية، فننحن سنواجه فريق منظم وقوي فنيًا، ويرأسه رئيس شرفي كبير وله اسم مثل فوزي لقجع".

أتم: "مباراة مثل نهضة بركان يلزمها تنظيم إداري كبير، والبيان الصادر كان واضحًا وفي وقته".

ويتواجد في مباراة الذهاب التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.