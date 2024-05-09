تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-1، في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي.

وكان ريال مدريد تعادل مع بايرن ميونخ في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في ألمانيا 2-2، ليحسم التأهل بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي.

تقدم بايرن ميونخ عن طريق ألفونسو ديفيز بتصويبة صاروخية في الدقيقة 68 من عمر المباراة، فيما سجل البديل خوسيلو هدفي فوز الريال في الدقيقة 88 و91.

ريال مدريد سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن كل المحاولات توقفت أمام تألق الحارس الألماني مانويل نوير.

وفي الشوط الثاني خرد البايرن لمباغتة ريال مدريد في معقلهم مع بقاء أفضلية نسبية للملكي، حتى الدقيقة 68 حينما استلم الكندي ألفونسو ديفيز، جناح البايرن كرة في الجانب الأيمن راوغ أنطونيو روديجر وأرسل تصويبة صاروخية سكنت شباك لونين.

انتفض ريال مدريد في الهجوم بحثًا عن التعديل، فيما اعتمد بايرن ميونخ على الهجمات المرتدة التي كادت أن تقتل المباراة في أكثر من مرة لو وجدت الاستغلال الجيد من لاعبي الهجوم.

وكعادات الريال في ليالي الأبطال، عاد الفريق في الدقائق الأخيرة بتصويبة من فينيسيوس جونيور، أخطأ نوير في التصدي لها وتهادت أمام البديل خوسيلو، الذي شارك في الدقيقة 81، ثم سجل الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 88 مستغلًا خطأ نوير.

لم ينتظر الفريق الملكي الذهاب للأوقات الإضافية ومع الدقيقة الأولى من الدقائق التسع المحتسبة كوقت بدلًا من الضائع، عاد خوسيلو مرة أخرى ووقع على هدف الفوز بعد كرة عرضية من روديجير في ظهر دفاعات البايرن، ليبصم على تأهل الملكي للدور النهائي ويؤكد على مقولة «في ليالي الأبطال لا مثيل للريال».

ويلتقي ريال مدريد في النهائي يوم 1 من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، مع العملاق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، الذي تأهل أمس الثلاثاء على حساب باريس سان جيرمان.