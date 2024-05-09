عبد السلام نجاح: غزل المحلة عاد لمكانته الطبيعية

أبدى عبد السلام نجاح، المدرب العام لفريق غزل المحلة، سعادته بالصعود إلى الدوري الممتاز، بعد فوز زعيم الفلاحين على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بروكسي بالجولة الختامية من دوري المحترفين.

قال عبد السلام نجاح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أن جمهور المحلة سر عودة زعيم الفلاحين إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخري، غزل المحلة عاد لمكانته الطبيعية بالتواجد في الدوري الممتاز".

أضاف:" لاعبو غزل المحلة بذلوا مجهودا كبيرا وشاقا فى الفترة الماضية، للتأهل للدوري الممتاز، موجهاً الشكر للفريق ، ومتمنياً استمرار هذه المجموعة في الموسم القادم مع الفريق".

وأشار عبد السلام نجاح، إلى أن هدف الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد منذ تولي تدريب غزل المحلة هو التأهل للدوري الممتاز ونجحنا في تحقيقه، مؤكدا أن هناك جلسة قريبا مع مجلس الإدارة من أجل الترتيب للموسم القادم في الدوري الممتاز.