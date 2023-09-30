قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه على مشروعات التنمية.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن البعض اعتبر الدولة مفرطة في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن حجم الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات التسع الماضية يمثل 22% فقط.

وذكر أن الدول التي تستهدف تحقيق التنمية تنفق ما بين 20 و40% من ناتجها القومي، ما يعني أن مصر لا تزال في الحد الأدنى.

ولفت إلى أن الدولة إذا كانت قادرة على مزيد من الإنفاق لفعلت، من أجل بناء الدولة.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.