إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، جراء حادث تصادم سيارة ثمانية وسيارة نقل بطريق مستر اتجاه الصحراوي، بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ثمانية وسيارة نقل بطريق مستر اتجاه الصحراوي، بوادي النطرون ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من (خ.س -٥٣ سنة)، (م.ع- ٥٢ سنة)، (أ.ا - ٧٥ سنة)، (ث.م - ٥٢ سنة)، و(س.س - ٥٢ سنة)، (م.ج - ٥٥ سنة).

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.