زيلينسكي يعلن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنشاء ما أطلق عليه تحالف الصناعات الدفاعية؛ لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي، الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى للبلاد.

وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وأوضح الرئيس الأوكراني في منشور عبر مواقع التوصل الاجتماعي، أن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة.

واعتمدت كييف، بشكل بشكل مكثف على الأسلحة التي يمدها بها داعموها الغربيون، ولكنها تأمل في زيادة كبيرة لمعدات الدفاع في البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن البلاد تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.

وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا"، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي.

وفي كلمة ألقاها أمام مسئولي الصناعة، قال زيلينسكي، إن التحالف سيكون ملتزما بالقانون الدولي والدفاع عن العالم الحر، مضيفا: "لا أتحدث عن أوكرانيا فحسب، ولكن عن الأمن ضد العدوان من أي دولة في العالم".

ووفقا للبيان، شاركت 252 شركة من أكثر من 30 دولة في المنتدى الصناعي الذي استضافته كييف.

وحضرت شركات من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسويد وجمهورية التشيك، والعديد من الدول الآسيوية وأستراليا، منتدى كييف.