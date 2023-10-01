الإسماعيلي يدرس الأهلي بالفيديو وغياب حارسه الأساسي

وسط أجواء حماسية وحالة من التركيز واصل الإسماعيلى الاستعدادات لمباراة الأهلى القادمة في الجولة الثالثة للدورى المصري الممتاز، والمقرر لها 8 أكتوبر المقبل.

وتأكد غياب حارس المرمى أحمد عادل عبدالمنعم عن اللقاء، وقرر الفريق الطبى للنادى الإسماعيلى برئاسة الدكتور هشام مصطفى، إجراء اختبارات طبية لمحمد بيومى ومحمد عمار بعد شكوى إجهاد خلال التمرين.

وأصبحت الإصابات مشكلة جديدة بالدراويش وشملت بجانب الحارس أحمد عادل عبدالمنعم والذى يخضع لفترة علاج لمدة 15 يوما بعد وضع وجه القدم المصابة بشرخ في حالة تثبيت دون حركة، اللاعب عبدالله محمد الذي يخضع لبرنامج علاجى وتأهيله بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجى للركبة، وأيضا اللاعب محمد بحيرى لاعب الفريق الاول للنادى الإسماعيلى الصاعد الذي يجرى جراحة الرباط الصليبى.

من ناحيته منح إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش موافقته على مشاركة خماسى الفريق مصطفى فارس ومحمد إيهاب وأبوبكر حمزة الجمل ومحمد وجدى وعبدالله حسنى مع فريق 2003 والذى سيلعب مباراة ودية غدا أمام سموحة بالإسكندرية في دورى الجمهورية.

وواصل الجهاز المعاون لإيهاب جلال متابعة لقاءات الأهلى الأخيرة وأهمها سانت جورج الإثيوبى وتجهيز «سيديهات» لشرحها للاعبين وكتابة تقرير مفصل عن طريقة لعب النادى الأهلى وتحركات لاعبيه خاصة لاعبى الوسط والهجوم، وقام محلل الأداء لفريق الإسماعيلى بتجهيز تقرير عن النادى الأهلى.

ويلتقى الإسماعيلى غدا الأحد، في مباراة ودية أمام كهرباء الإسماعيلية ويشارك فيها عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الاتحاد السكندرى وأيضا من شاركوا لفترات قصيرة في المباراة.

وحرص علي أبوجريشة رئيس قطاع كرة القدم، والكابتن عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة والمشرف على الفريق الأول، على الحضور مع الجهاز الفنى داخل فندق اللاعبين لتقديم التهنئة لهم عقب الفوز على الاتحاد السكندري الجولة الماضية.