

أعلن المخرج محمد الشرقاوي، رئيس الفرقة المسرحية «المواجهة والتجوال» التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، عن انطلاق عروض الفرق المسرحية يوم الأحد المقبل، بقرية الكراتيه إحدى القرى التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا.

وأفاد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، بإقامة العروض المسرحية على مستوى 18 محافظة في نطاق 220 قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأضاف أن المشروع يقدم 11 عرضا مسرحيا من مسارح البيت الفني للمسرح، وكذلك مسرح القاهرة للعرائس وعروض الطليعة والمسرح القومي، مشيرا إلى اقتصار إقامة هذه العروض على منطقة وسط البلد بالقاهرة طيلة العقود الأخيرة.

ولفت إلى إصدار وزيرة الثقافة قرار بتخصيص المسرح العائم بالمنيل كمقر دائم وثابت لفرقة المواجهة والتجوال، لافتا إلى إقامة أولى العروض على المسرح العائم بالمنيل الأحد بعد المقبل في تمام الثامنة مساء.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع هو خلق تجربة معيشة أفضل وتقديم خدمة ثقافية لجيل النشء والأطفال في قرى الريف المصري، معقبا: «هدفنا أن نغزو مصر بها ثقافيا وننتشر بكل قرى وربوع مصر».