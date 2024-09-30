 القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين مركب وإعلام عبري يصف الحادث بالخطير - بوابة الشروق
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القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين مركب وإعلام عبري يصف الحادث بالخطير

هديل هلال
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 3:32 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين، واستهداف دبابة «ميركافا»، وجرافتين عسكريتين من نوع «D9» بالعبوات وقذائف «الياسين 105»، وذلك خلال كمين مركب في مدينة خانيونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «عناصرها أوقعوا طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء».

من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية، بهبوط مروحية إنقاذ إسرائيلية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، لإجلاء جنود جرحى بعد حادث أمني وصفته بـ«الخطير للغاية».

وأشارت مصادر ميدانية لشبكة «قدس» الإخبارية، إلى أن «عمليات الإخلاء مستمرة في صفوف جنود الاحتلال الذين وقعوا في الكمين المحكم للقسام شرق بلدة الفخاري».

ونوهت المصادر أن «مدفعية الاحتلال أطلقت قنابل دخانية للتغطية على عمليات الإجلاء الخاصة بنقل جنودها من كمين المقاومة».

 


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