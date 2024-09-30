فرنسا تعلن إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم لبنان

قالت سفارة باريس في بيروت، إن وزير أوروبا والشئون الخارجية جان نويل بارو، سلّم مساء الأحد في بيروت، إلى وزير الصحة اللبناني 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية، نقلتها بالطائرة وزارة القوات المسلحة الفرنسية، للاستجابة لحالات الطوارئ واحتياجات الطب العام، وخاصة طب الأطفال.

وأضافت في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن «هذه العملية مكنت من تقديم مركزين صحيين متنقلين لتقديم الرعاية لـ1000 شخص مصابين بجروح خطيرة في المستشفيات اللبنانية».

وأشارت إلى أن «جمعية توليب قدمت 18 صندوق دواء؛ ستمكن المنظمات غير الحكومية من إعادة تزويد خدمات الطوارئ وطب الأطفال والطب العام بالأدوية الأساسية».

وذكرت أن الوزير جان نويل بارو، أعلن عن إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني.

وأكدت في ختام البيان، أن «فرنسا، في مواجهة تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، تقف إلى جانب لبنان وتظل ملتزمة بحماية المدنيين وأمن مواطنيها».