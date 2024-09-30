الرقابة المالية: نحتاج إلى التكامل لأنه أصبح من الصعب النجاح منفردا وسط كل هذه المخاطر



قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما نشهده على المستوى الإقليمي والجيوسياسي أمر صعب، ومن الهام النظر إلى مسألة التكامل لأنه أصبح من الصعب النجاح منفردًا وسط كل هذه المخاطر.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" تحت عنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل؟".

وأضاف فريد أن هناك مخاطر طويلة الأجل ستكون مؤثرة على الأسواق وعلى قدرتها على المنافسة عالمية، وبالتالي لابد من رؤية موحدة للأسواق العربية للمستقبل.

وشارك في المؤتمر أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن.