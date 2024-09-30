قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تعمل على وضع كود لاستهلاك السكر.

وخلال مقابلة مع برنامج «كلام في السياسة»، الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، فسّر الوزير هذا التوجه بالقول إنه لا يصح الاستمرار بهذا الكم من الاستهلاك بوضعه الحالي.

وأشار إلى أن الأمر لا يرتبط بالدعم لكن من أجل صحة الإنسان، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان كثيرًا ما يتحدث عن هذا الأمر، ولديه إضافة كبيرة بخصوصه.

وشدد على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل، ضاربًا المثال بملف الزراعات التعاقدية، حيث يتم التأكد من المُقنَّن المائي وتوافر اللوجستيات وغير ذلك.

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية سواء الطرق أو وفرة المياه، تتيح استخدام كل هذه السلاسل المتوفرة.