جيش الاحتلال: إطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأنه رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي، وأشار إلى شنه غارات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «عقب صفارات الإنذارات التي دوت في منطقة الجليل الغربي بين الساعة 15:42 و16:22 (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو 35 صاروخا أُطلقت من لبنان، وجرى اعتراض بعضها، كما تم رصد عمليات سقوط في المنطقة»، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد عدة حرائق اندلعت في مستوطنات غيشر هزيف ونيفيه زيف وكابري بالجليل الغربي، جراء سقوط صواريخ من لبنان، دون إصابات.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال في البيان: «هاجمت طائرات مسيرة ومقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، عشرات الأهداف لمنظمة حزب الله في أنحاء لبنان».

وأشار إلى أن الأهداف شملت مقرات قيادة ومستودعات ذخيرة وخلايا من حزب الله، ومنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية ومباني عسكرية، وفق ادعائه.

ويشن جيش الاحتلال منذ 23 سبتمبر الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.