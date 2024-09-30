رئيس الوزراء التشيكي: موقف الائتلاف الحاكم سيتضح خلال أيام

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الأحد، إنه يرغب في أن يتضح التشكيل المستقبلي لائتلافه الحاكم خلال أيام وحكومة محدثة في غضون أسبوعين.

وفي حديث لقناة "سي إن إن بريما نيوز"، قال فيالا إنه سيبلغ الشعب بتشكيل الائتلاف يوم الأربعاء المقبل.

ومنح الجدل الدائر مؤخرا حول الإجراءات البيروقراطية رئيس الوزراء فرصة لتجديد حكومته، وهز فيالا المشهد السياسي بإقالة وزير التنمية الإقليمية إيفان بارتوس بسبب عدم الكفاءة في إصلاح نظام تصاريح البناء في البلاد.

ووصف حزب القراصنة الذي ينتمي إليه بارتوس، وهو أصغر أعضاء الائتلاف الحاكم الخمسة، القرار بأنه طعنة في الظهر. وقال بارتوس للتلفزيون العام اليوم الأحد إن الحزب يعتزم الاستقالة من الحكومة بعد غد الثلاثاء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى إذا استقال حزب بارتوس، فإن حكومة فيالا ستظل تتمتع بالأغلبية البرلمانية المريحة التي تحتاجها لتحقيق أهداف زيادة الإنفاق الدفاعي وتمويل التعافي بعد الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها جمهورية التشيك مؤخرا.