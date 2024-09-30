الخارجية الباكستانية تفعل وحدة إدارة الأزمات لمساعدة الباكستانيين في لبنان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، إن الوزارة قامت بتفعيل وحدة إدارة الأزمات التابعة لها لمساعدة المواطنين الباكستانيين وأسرهم المتضررين من الأزمة في لبنان.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، في بيان، إن الوزارة في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في بيروت تواصلان جهودهما لمساعدة المواطنين الباكستانيين المتضررين من الوضع في لبنان.



وحثت المتحدثة المواطنين الباكستانيين المتضررين من الوضع على الاتصال بوحدة إدارة الأزمات على رقم الهاتف الأرضي للوحدة في إسلام آباد أو عبر عنوان بريدها الإلكتروني.



وأضافت المتحدثة أن سفارة باكستان في بيروت، من جهة أخرى، متاحة على مدار الأربع والعشرين الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة المواطنين الباكستانيين.