نعيم قاسم: سنختار أمينا عام لحزب الله في أقرب فرصة



قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن «اختيار الأمين العام للحزب سيكون في أقرب فرصة وحسب الآلية المتعمدة للاختيار».

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين: «سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وحسب الآلية المتعمدة للاختيار، وسنملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت».

وواصل: «كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد، ولو هناك أحد يعتبر أنه ينتظر بعض التعيينات ليرى ماذا سيحصل، أقول له إن ما يحصل الآن قيد المتابعة العادية والطبيعية، لا تنظروا أمورا قد لا تكون على خاطركم أيها الأعداء».

وأعرب عن ثقته في تحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي كما حدث عام 2006، مختتمًا: «إن شاء الله النصر حليفنا، نحتاج فقط بعض الصبر، ونؤكد أننا أعددنا ما لدينا من قوة».