سي إن إن: قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى لبنان كجزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل

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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، قولهما ان القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة.

وأشار المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة أمور عسكرية حساسة إلى أن "هذا بمثابة جزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل".

وأضاف المصدران أن "قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله بالقرب من الحدود لجمع المعلومات الاستخباراتية وتدمير مواقع لحزب الله في المنطقة".

ومن جانبه، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأمر، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتعتبر الغارات المستهدفة أحدث مؤشر على أن إسرائيل تضع الأساس لتوغل بري كبير في لبنان، على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لا يبدو أنها اتخذت قرارا نهائيا بشأن شن مثل هذا الهجوم.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زياته للحدود الشمالية يوم الاثنين أن المرحلة القادمة ضد حزب الله اللبناني ستبدأ قريبا.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.