 منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية بلبنان منهكة.. والنازحون معرضون للخطر - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية بلبنان منهكة.. والنازحون معرضون للخطر

وكالات
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:41 م

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المنظومة الصحية في لبنان لا تزال متأثرة ومنهكة بسبب تصاعد العنف من جديد، محذرًا من مخاطر صحية تهدد النازحين.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة، التقديرات تشير إلى أن هناك 118 ألفًا و466 حالة نزوح جديدة في لبنان وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن النزوح وسوء أوضاع المعيشة في الملاجئ من المرجح أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ومنذ 23 سبتمبر الجاري، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وتخلّل هذا العدوان، تنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال ضد قيادات الصف الأول بحزب الله، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.


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