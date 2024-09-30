قال الكاتب الصحفي اللبناني غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال اللبنانية، إن حزب الله هي جماعة مقاومة بالأساس، وتمتلك سيناريوهات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد اغتيال القادة العسكريين.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت، في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن حزب الله مستعد تمام الاستعداد للرد على المجازر الإسرائيلية، موضحًا: "منذ مجزرة البيجر، والأجهزة اللاسلكية والمقاومة لم تضعف ولم تتراجع عن قصف الأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد استشهاد حسن نصر الله، وصلت صواريخ المقاومة إلى أطراف القدس واستهدفت العديد من المناطق، فصواريخ المقاومة تستهدف مراكز وتجمعات وقواعد عسكرية".

وذكر ريفي، خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت، في برنامج "مصر جديدة"، أن الفارق بين لبنان وغزة هو الإعلام؛ فالإعلام في لبنان مفتوح ويظهر كل الأضرار المادية والبشرية، عكس الموساد الإسرائيلي الذي يتعمد التعتيم الكامل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإظهار الأضرار المادية والبشرية لديه.

واستكمل: "حزب الله منذ الماضي يخوض معاركه بمفرده، بجانب دعم من إيران، كما أنني لا أظن بأي حال من الأحوال أن إيران ستسلم حزب الله، وقد تتخلى عن 40 عامًا من الدعم".

واختتم ريفي بأن عملية إسرائيل تحت مسمى "الترتيب الجديد" هي اعتقاد لإسرائيل بأن باغتيال حسن نصر الله، رأس المقاومة وكل القيادات المرافقة له، تستطيع بذلك إضعاف المقاومة، مستطردًا: "لا يوجد اليوم مركز قيادي في حزب الله فارغ، فكل من تم اغتياله كان خلفه مساعد يقوم بمهامه لتستمر هذه المسيرة. فدماء الشهداء ضمن المقاومة هي وقود لكي تتصاعد هذه المقاومة وتدفعها للأمام".