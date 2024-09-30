صرح المخرج سامح بسيوني، مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، لـ"الشروق" عن إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، وذلك في الخامسة والنصف مساء السادس من أكتوبر المقبل بإحدى فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير، ومدير مسرح النهار المهندس وائل عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وتنطلق الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في التاسع من أكتوبر الجاري وتستمر حتى 20 منه، تحت شعار "المسرح للجماهير".

ويشارك في المهرجان 25 عرضًا مسرحيًا، هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، و"بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، و"العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، و"العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، و"إليستيس" إخراج مارك نبيل، و"طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، و"يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، و"الشك" إخراج أحمد حتحوت، و"الزواحف" إخراج محمد شحاتة، و"سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، و"إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، و"الزائر" إخراج جاسمن أحمد، و"مغلق للتحسينات" إخراج أنس سمير، و"ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، و"بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، و"الشقة" إخراج يوركا، و"السر" إخراج محمد عبدالوارث، و"11:11" إخراج محمد علاء، و"الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، و"12:12" إخراج يوسف الأسدي، و"آل ويلر" إخراج أمنية حسن، و"رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مارتينا عادل، و"كارمن" إخراج عمر محمد الحسيني، و"مسرح الحياة" إخراج بدر الأحمدي، و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.