انتشال 12 جثة في سواحل جربة جنوب تونس

أعلن مسئول قضائي، اليوم الاثنين، انتشال 12 جثة لمهاجرين غرقى جميعهم تونسيون كانوا على متن قارب منكوب في سواحل جزيرة جربة جنوب تونس.

وقال المتحدث باسم محاكم ولاية مدنين قتحي البكوش، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن القارب كان انطلق فجر اليوم من سواحل الجزيرة وغرق قبالة سواحل منطقة الحشاني وكان على متنه العشرات.

وحتى صباح اليوم جرى انتشال 12 جثة من بينهم ثلاثة رضع وسبع نساء، وتم إنقاذ 29 شخصا من بينهم قصر ونساء، وفق نفس المسئول.

وقال ناشط بارز في ولاية مدنين يدعى مصطفى عبد الكبير، إن من بين المهاجرين الناجين اثنين من المغرب.

ولا يزال البحث جاريا عن حوالي 10 مهاجرين مفقودين.