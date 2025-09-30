كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي الفريق عقب الفوز على الزمالك في القمة 131، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأحمر (2-1) على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب التقرير التلفزيوني، فإن طاهر محمد طاهر لم يتمكن من استكمال اللقاء بعد تعرضه لإصابة ستُحدد طبيعتها بشكل دقيق عقب الفحوصات الطبية المنتظرة.

أما حسين الشحات، فقد اشتكى من كدمة قوية في الكتف بعد المباراة، بينما شعر محمد هاني بحالة إجهاد تستلزم إجراء كشف طبي لمعرفة حجمها ومدى تأثيرها على مشاركته المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات ستجرى اليوم الثلاثاء للاطمئنان على الثلاثي، بجانب متابعة حالة ألفينا الذي عانى من بعض الآلام العضلية الطفيفة.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع المصري في الوصافة بفارق الأهداف، وبفارق نقطتين فقط خلف الزمالك المتصدر.

وتترقب جماهير الأهلي نتائج الفحوصات الطبية وسط مخاوف من غياب أي من اللاعبين عن المباريات المقبلة، خاصة مع ضغط جدول المنافسات المحلية والقارية.