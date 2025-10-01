محافظ القليوبية يوجه بتوفير فرص عمل للشباب خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم اجتماعه الأسبوعي المخصص للقاء المواطنين في مدينة كفر شكر. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي من مختلف المراكز والمدن، حيث استهدف الاجتماع اليوم حل مشاكل مواطني مدن بنها، كفر شكر، طوخ، وقها.

شهد اللقاء استجابات فورية وفعالة للعديد من الحالات الإنسانية والاجتماعية الملحة،مؤكدًا على التزام المحافظة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للجميع.

وأسفر اللقاء عن اتخاذ قرارات هامة تنوعت بين توفير فرص عمل ودعم سكني ورعاية صحية ، فقد تمكنت المحافظة من توفير فرص عمل لعدد من الشباب في شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحصول على فرصة عمل لأحد ذوي الهمم، وفي إطار دعم التنقل والحركة، تم توفير موتوسيكل لأحد الأشخاص المعاقين لمساعدته في حياته اليومية.

وخلال اللقاء تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لصب سقف منزل سيدة غير قادرة، كما تم توفير معاش "تكافل وكرامة" لأحد الشباب من ذوي الهمم لضمان مصدر دخل ثابت.

كما حظي ملفا الإسكان والتعليم بحيز كبير من اهتمام المحافظ خلال الاجتماع ففي مجال الإسكان وافق المحافظ على محاطبة صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير شقة من شقق الإسكان الاجتماعي لأحد الشباب المعاقين، وتمت مخاطبة الصندوق بشكل فوري لإنهاء الإجراءات.

كما تمت الموافقة على منح سيدة شقة من الشقق المخصصة للإيواء بالمحافظة، أما في قطاع التعليم فقد وافق المحافظ على نقل مدرسة من مدرسة بعيدة إلى مدرسة أقرب إلى منزلها نظرًا لظروفها المرضية الخاصة، كما تم إلغاء قرار نقل إحدى المدرسات من مدرسة إلى أخرى لنفس الأسباب الصحية، ما يعكس مراعاة البعد الإنساني في القرارات الإدارية.

كما تطرق المحافظ أيضًا إلى عدد من الشكاوى الجماهيرية المتعلقة بقطاع البناء المخالف, حيث تم تحويل هذه الشكاوى بشكل عاجل إلى الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبت فيها سريعًا، كما تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق بغلق ورشة غير مرخصة أسفل أحد المنازل كانت تتسبب في إزعاج دائم للمواطنين، وتم إصدار قرار فوري بغلقها حرصًا على راحة وسلامة قاطني المنطقة.

يُذكر أن لقاء المواطنين الأسبوعي يعد قناة أساسية للمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه الأهالي والعمل على إيجاد حلول سريعة ومستدامة لها، مؤكدًا على استمرار هذه اللقاءات لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في جميع مدن وقرى القليوبية.