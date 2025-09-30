أزهر مطروح: 170 دارسا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

قال الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن 170 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية.

جاء ذلك خلال المتابعة الميدانية للجان اختبارات نهاية المستوى لرواق العلوم الشرعية والعربية بمقر معهد بنين النموذجي.

رافق شيخ المنطقة الأزهرية المركزية بمطروح، الشيخ شعبان محمد أبو عامر، مدير فرع الرواق بمطروح، حيث تفقد اللجان والتي بلغ عدد الدارسين فيها نحو 170 دارسًا ودارسةً في إدارتي مطروح والضبعة.

وأثناء جولته، أصدر رئيس المنطقة توجيهات مشددة للمراقبين بضرورة توفير الأجواء الهادئة والمريحة داخل اللجان ليتمكن الجميع من أداء اختباراتهم بيسر، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تتم تحت الرعاية الكريمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة قيادات الأزهر لضمان سيرها بأعلى مستوى من التنظيم.