محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وبورفؤاد بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام، وعبدالعال عبدالباري، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات المختصة؛ لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتحديدا توجيهات الرئيس خلال اجتماع أمس، وانعكاسها على ملفات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق مستهدفات الدولة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحجم الجهود والمشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، والتصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة من خلال إتاحة المعلومات الصحيحة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاتفا بين جميع الجهات ومواصلة العمل المؤسسي، بما يدعم جهود الدولة في التنمية ويحافظ على استقرارها ومقدراتها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مستجدات العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء ومدينة بورفؤاد ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الأداء، مع الحفاظ على حقوق الدولة وسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية وسرعة التعامل مع أي متغيرات وفقا للقانون، والارتقاء بأداء المراكز التكنولوجية، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات الحكومية وسرعة الاستجابة للمواطنين يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بالتوازي مع استمرار المتابعة الدورية لكل الملفات.