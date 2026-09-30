تعرف على تجربة المسارات المرورية الجديدة بالغردقة لمدة شهر بدءًا من 1 أكتوبر

وضع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مخططًا جديدًا لتنظيم الحركة المرورية بمدينة الغردقة، لمواجهة الكثافات المرورية المتزايدة، واستيعاب الزيادة في أعداد السكان وزوار المدينة، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر والحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي المركبات والمشاة، وستبدأ اعتبارًا من غدا الخميس 1 أكتوبر، تجربة تطبيق أحد مسارات المخطط الجديد، وتستمر لمدة شهر كامل، بمناطق المسجد القطري وميدانى أكا والسقالة وامام مسجد الميناء، لتصبح حركة المرور على المسارات التالية في اتجاه واحد فقط:

أولًا: من ميدان المسجد القطري إلى ميدان أكا "اتجاه واحد".

ثانيًا: من ميدان أكا إلى ميدان السقالة "اتجاه واحد".

ثالثًا: من ميدان السقالة إلى مسجد الميناء "اتجاه واحد".

رابعًا: من مسجد الميناء إلى ميدان المسجد القطري "اتجاه واحد".

وبذلك يتم تنظيم الحركة في مسار دائري باتجاه واحد، بما يمنع التقاطعات والتداخل بين المركبات، ويسهم في تحقيق سيولة مرورية وتحسين مستوى الأمان على هذه الطرق.

ويتضمن المخطط مراعاة حركة المشاة والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب وضع اللافتات الإرشادية اللازمة لتوضيح اتجاهات السير الجديدة أمام المواطنين وقائدي المركبات.

وقدم المهندس شعبان عمار، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام، مقترح توضيح عملي لمسار الحركة الجديد، وكيفية استخدام الطرق بعد تطبيق التغيير.

وتستمر التجربة لمدة شهر كامل، حسبما أكد بيان للمحافظه اليوم، وجاء المخطط لمتابعة حركة المرور على أرض الواقع، ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على تلافيها قبل التطبيق الفعلي للمسار الجديد، ضمن مراحل تنفيذ المخطط المروري الذي وضعه محافظ البحر الأحمر لتنظيم الحركة بمدينة الغردقة.