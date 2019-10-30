دمشق تدعو عناصر «قسد» إلى الانخراط في الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي

دعت وزارة الدفاع السورية، مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة العدوان التركي على البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية، تدعو عناصر (قسد) إلى الانخراط في وحدات الجيش، للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استعدادها لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيا.

وأضافت الدفاع السورية: "نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سوريا الموحدة، من عرب وأكراد، دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سوريا الحبيبة".