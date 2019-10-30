نادال و ديوكوفيتش يتأهلان للدور الثالث من بطولة باريس ماسترز للتنس

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عاد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بداية بطيئة أمام منافسه الفرنسي كوتيت، ليهزمه بمجموعتين دون رد 7 / 6 و 6 /4 .

ويحتاج ديوكوفيتش إلى التفوق على الإسباني رافائيل نادال في العاصمة الفرنسية، ليحافظ على صدارة الترتيب العالمي، حيث يحتل نادال المركز الثاني بفارق 320 نقطة فقط.

وتأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور ذاته، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين دون رد 7 /5 و 6 / 4.

وفاز البريطاني كيلي إدموند على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بمجموعتين دون رد 7 /5 و 6 /3 .

كما تأهل السويسري ستانيسلاف فافرنيكا على حساب الكرواتي مارين شيلتيش 7 /6 و 7 /6.

فيما تأهل الفرنسي جايل مونفيس إلى الدور ذاته بفوزه على حساب مواطنه بينوا بيير 6 /4 و 7 /6 .

وفي مباراة أخرى، فاز الأسترالي أليكس دي مينار على الإسباني روبرت باوتيستا أجوت بمجوعتين دون رد 7 /6 و 7 /6 ، ليتأهل لمواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتيباس

و كان تسيتيباس تأهل إلى الدور ذاته في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، رفقة النمساوي دومينيك ثيم.

وفاز تسيتيباس المصنف السابع عالميًا، على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين دون رد 7 / 6، 6 /3.

وفاز النمساوي دومينيك ثيم على الكندي ميلوس راوني بمجموعتين مقابل واحدة 6 / 6 و6 /4 و 5/7 .

وفاز الكندي دنيس شابوفالوف على الإيطالي فابيو فونييني بمجموعتين مقابل واحدة، 6/ 3 و 6/3 و 3 /6، ليواجه الروسي أليكسندر زيفريف .