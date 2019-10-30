قال السفير الكوري بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا يصل إلى 2.2 بليون دولار، في حين حجم التبادل التجاري مع باقي دول العالم يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

وعن الاستثمار الكوري داخل محافظة أسوان، قال السفير الكوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة مساء الثلاثاء، بأحد فنادق محافظة أسوان، في طار الاحتفالات باليوم العالمي الكوري، إن أي مستثمر يريد معرفة إمكانيات المكان الذي سيقوم بالاستثمارات فيه، موضحًا أن محافظة أسوان من المحافظات الزاخر بمواردها الطبيعية، وسيكون هناك مجالات قريبا للاستثمارات.

وعن السياحة الكورية بالمحافظة، أوضح أن الطائرات الكورية مهبطها هو مطار القاهرة وليس الأقصر أو أسوان، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الشركات السياحية الكورية بتوجية الرحالات إلى الأقصر وأسوان، مضيفًا أن أسوان بالأخص بلد جميل وعندما يأتي السائح الكوري إليها سيشاهد جمالها وخاصة مدينة أبو سمبل جنوبًا.

وأضاف: "كنت أتمنى أن تكون السياحة كبيرة للأقصر وأسوان، ولكن بالنسبة لأي سائح الأمن والأمان هو أول شيء"، مشيرٱا إلى أن الصورة العامة لمصر بعد ثورة يناير غلبت عليها عدم وجود أمان وهو ما يخيف أي سائح، لكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، ومحاربة الإرهاب عاد الأمن والأمن وعادت الاوضاع طبيعية.