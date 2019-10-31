المفوضية العراقية لحقوق الإنسان: 100 قتيل و5500 جريح حصيلة التظاهرات الأخيرة

قالت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية بلغت 100 قتيل و5500 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضافت المفوضية في بيان لها أن 343 تم الإفراج عنهم من إجمالي 399 معتقلا، فضلا عن تضرر 98 من الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المفوضية المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الالتزام التام بسلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة، قد تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين الطرفين.

ودعت المفوضية إلى عقد موتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية، وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الإنسان في العراق.

وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بتعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار.