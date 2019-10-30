أرمينيا ترحب بقرار مجلس النواب الأمريكي الاعتراف بالمجازر العثمانية بحق الأرمن

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أشادت أرمينيا، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس النواب الأمريكي الاعتراف بالمجازر العثمانية بحق الأرمن.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء-: "أرحب بالتصويت التاريخي للكونجرس الأمريكي الذي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن".

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن بين عامي 1915 و1917.

وترفض تركيا بشدة وصف ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 خلال حقبة الدولة العثمانية بـ "الإبادة الجماعية"، مصرة على أن ضحايا تلك الأحداث ليس الأرمن وحدهم بل الأتراك أيضًا.

ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال في منطقة الأناضول التاريخية قتلوا على أيدي العثمانيين في عمليات اضطهاد وترحيل ضدهم.