فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد



بدأت جامعة الوادي الجديد، في فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات واتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2019-2020.

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم بدء تلقي أوراق الطلاب الراغبين في الترشح للانتخابات الطلابية بالكليات المختلفة، وذلك في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالأخص قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972.

وأضاف أن الانتخابات تتم وفق جدول زمني، حيث تم بدء تلقي أوراق الطلاب الراغبين، ويوم 3 نوفمبر المقبل سيتم إعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر تلقي الطعون، و5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، و6 نوفمبر بدء الدعاية الانتخابية، و10 نوفمبر بدء انتخابات الجولة الأولى، والإعادة يوم 11 نوفمبر، وسيتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم يوم 12 نوفمبر، وانتخاب رؤساء الاتحادات ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 13 نوفمبر، والخميس 14 نوفمبر انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة توفر كل سبل الراحة والمعاونة من جانب الموظفين المختصين لضمان الإشراف وانتهاء الانتخابات دون عوائق، في ظل أن الجامعة تضم 6 كليات تتم بها الانتخابات، بعدها يتم التصعيد لانتخابات الجامعة وفق اللوائح المنظمة.



