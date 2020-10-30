وزير الأوقاف يشهد افتتاح عدد من المشروعات والكليات بجامعة الدلتا

زار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، يرافقهما أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، .

واستهدفت الزيارة تفقد وافتتاح، عدد من المشروعات، والكليات الجديدة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، حيث استقبلهم خلالها الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور يحى المشد رئيس الجامعة، وأساتذة كليات جامعة الدلتا.

وتضمن برنامج الزيارة، حضور لقاء بمجلس الجامعة، وتم خلاله استعراض فيلما تقديميا عن جامعة الدلتا، ونشأتها ومسيرتها فى التعليم الجامعى المتطور والذى يواكب العصر.

كما تفقد الوزير ومحافظ الدقهلية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، كليات الجامعة، ومنها كلية طب الفم والأسنان كإحدى الكليات الجديدة التى أضيفت إلى كليات الجامعة، وكذا زيارة كلية الطب التى تم افتتاحها مؤخرا، كما افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مركز التعليم المستمر وبحوث الأسنان بالجامعة.

وأشاد محافظ الدقهلية وضيوف المحافظة بالنهضة الكبيرة بجامعة الدلتا، مؤكدين أنها إضافة متميزة للتعليم الجامعى على أرض الدقهلية، وأنها تقدم برامج دراسية وتعليمية تواكب احتياجات سوق العمل، وتطبق الأساليب التكنولوجية والعلمية الرصينة فى استراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

وثمن محافظ الدقهلية خطة وزارة الأوقاف وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتتاح عدد كبير من المساجد الجديدة بمحافظات الجمهورية وكان للدقهلية نصيب كبير منها.

فيما قال وزير الأوقاف إن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة علميا وثقافيا وفكريا، ولها تاريخ مجيد فى تحقيق الانتصارات التى ترسخ فى الأذهان عظمة وصمود الأجداد فى مواجهة المستعمر، والحفاظ على الوطن.