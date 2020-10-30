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تقرير: ريو دي جانيرو تلغي احتفالات كرنفال الشارع بسبب جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:42 ص

 أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية اليوم الخميس، بأن مدينة ريو دي جانيرو قررت إلغاء احتفالات كرنفال الشارع العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التقرير أن المنظمين ووكالة السياحة البلدية " ريوتور" وأخصائيو الصحة والأمن اتفقوا جميعا على تأجيل كرنفال عام 2021 لحين توافر لقاح ضد الفيروس الفتاك .

وكانت العاصمة البرازيلية قد ألغت بالفعل الاحتفال الرئيسي بالكرنفال في سامبادروم. وعادة ما تجذب احتفالات الكرنفال الملايين من الناس في الأسابيع التي تسبق ما يعرف باسم "أربعاء الرماد".

والبرازيل هي أحد أكثر البلدان تضرراً من جائحة كوفيد 19 ، حيث سجلت أكثر من 4ر5 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس المميت حتى الآن.

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